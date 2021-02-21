У Сербію прибула перша партія COVID-вакцини AstraZeneca

Сьогодні, 21 лютого, Сербія отримала першу партію вакцини проти коронавірусу британо-шведської компанії AstraZeneca. Зокрема йдеться про 150 тисяч доз.

Як повідомляється, президент Сербії Александр Вучич прибув в аеропорт, щоб зустріти вантаж AstraZeneca з Індії. За його словами, вже понад 750 тисяч осіб отримали перше щеплення, і він висловив надію, що вакцинація буде продовжуватися в нинішніх темпах.

На сьогодні балканська держава, яка має 7 млн жителів, розподілила понад 1 млн доз, що є одним з найкращих результатів у Європі. Більшість громадян Сербії отримали щеплення китайською вакциною Sinopharm. Крім того, в країні вакцинують людей препаратами Pfizer-BioNTech та російським "Супутником V".