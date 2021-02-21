ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Сербию прибыла первая партия COVID-вакцины AstraZeneca

Новина українською → Белград, Воскресенье 21 февраля 2021 16:15
В Сербию прибыла первая партия COVID-вакцины AstraZeneca Фото: вакцина (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 21 февраля, Сербия получила первую партию вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca. В частности, речь идет о 150 тысяч доз.

Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, президент Сербии Александр Вучич прибыл в аэропорт, чтобы встретить груз AstraZeneca из Индии. По его словам, уже более 750 тысяч человек получили первую прививку, и он выразил надежду, что вакцинация будет продолжаться в нынешних темпах.

На сегодня балканское государство, которое имеет 7 млн жителей, распределила более 1 млн доз, что является одним из лучших результатов в Европе. Большинство граждан Сербии получили прививки китайской вакциной Sinopharm. Кроме того, в стране вакцинируют людей препаратами Pfizer-BioNTech и российским "Спутником V".

Напомним, глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне. Он заявил, что на днях препарат прибудет в Украину.

Также РБК-Украина писало, что вакцину компании AstraZeneca следует использовать для всех взрослых категорий населения. Она может оказаться эффективной и для пожилых людей, заявила экспертная панель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Вакцина
NEWS
Вакцина AstraZeneca на днях прибудет в Украину, - Степанов
Вакцина AstraZeneca на днях прибудет в Украину, - Степанов
DAILY
Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Директор раздора. Почему Сытника снова хотят уволить и что ждет НАБУ