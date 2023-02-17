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В Сербии задержали пророссийских "активистов", угрожавших беспорядками

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Сербия, Пятница 17 февраля 2023 04:46
В Сербии задержали пророссийских "активистов", угрожавших беспорядками Фото: в Сербии задержали пророссийских "активистов" (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Белграде задержаны трое участников антиправительственной акции, которая состоялась 15 февраля. Всем троим предъявлены обвинения в призывах к насильственному изменению конституционного строя и незаконному хранению оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Согласно сообщению МВД, задержанные "призывали граждан массово собираться в Белграде для насильственного свержения правительства и президента Сербии".

Задержанными оказались трое "активистов", в том числе лидер крайне правой пророссийской организации "Народный патруль" Дамьян Кнежевич. Об их задержании сообщили на странице организации в соцсетях.

Напомним, что 15 февраля в центре Белграда сотни сербских националистов и пророссийских "активистов" провели митинг, требуя от властей отказаться от переговоров по нормализации отношений с Косово. Участники акции заявили, что не поддерживают план Запада по Косово, и пригрозили беспорядками в случае, если власти Сербии примут этот план.

До этого Косово приняло предложение Европейского Союза по нормализации отношений с Сербией.

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