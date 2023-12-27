В Сербии протесты оппозиции продолжаются уже девять дней

Оппозиционная коалиция "Сербия против насилия" уже девять дней проводит протесты против результатов парламентских и местных выборов, состоявшихся 17 декабря.

"Мы не признаем кражу, и избирательная воля граждан будет защищена", - заявил во время протеста 26 декабря Владимир Обрадович, кандидат от коалиции "Сербия против насилия" на должность мэра Белграда.

Одна из лидеров главной оппозиционной партии Сербии Мариника Тепич пообещала продолжить голодовку в знак протеста против фальсификации выборов.

Фальсификация выборов в Сербии

Напомним, 17 декабря в Сербии состоялись внеочередные парламентские и местные выборы. Вучич объявил о победе правящей партии "Сербская прогрессивная партия".

После объявления результатов выборов, сотни людей вышли на протесты. Оппозиция считает выборы сфальсифицированными и призвала к аннулированию результатов голосования.

К слову, мы писали, что наблюдатели ОБСЕ заявили о вмешательстве властей на выборах.