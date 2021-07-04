Сербія і Угорщина добудували газопровід, по якому газ з "Турецького потоку" піде в Європу

Сербська та угорська компанії Srbijagas і FGSZ з'єднали перемичкою свої газопроводи на кордоні з Угорщиною. У майбутньому це дозволить почати з 1 жовтня поточного постачання газу з "Турецького потоку" в країни Центральної Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на боснійське видання Klix.
За його даними, Сербська та угорська компанії зварили "золотий" стик газопроводу на кордоні двох країн. З завтрашнього дня Угорщина буде орендувати потужності, А Сербія стане важливою транзитною країною для Центральної Європи.
Постачання газу за новим маршрутом повинні початися з 1 жовтня 2021 року.
Генеральний директор Srbijagas Душан Баятович заявив, що таким чином було "покладено край багаторічній великій угоді, за допомогою якої Сербія остаточно вирішила питання постачання газу з іншого напрямку, і не тільки через Україну".
У свою чергу голова правління угорської компанії FGSZ Ференц Саболч зазначив, що коли з'єднуються дві труби на кордоні двох країн, це називається "золотим з'єднанням".
"Це означає, що ми побачили реалізацію цього проєкту і скоро почнеться подача газу", - додав він.
Нагадаємо, газопровід "Турецький потік", по якому російський газ йде по дну Чорного моря до Туреччини і далі на південь Європи. Трубопровід був запущений на початку 2020 року. Спочатку блакитне паливо по ньому отримували Туреччина, Болгарія, Греція, Македонія і Румунія.
З початку 2021 року газ за новим маршрутом стали отримувати Сербія, Боснія і Герцеговина. Пізніше блакитне паливо з "Турецького потоку" через Сербію має дійти до Угорщини та Австрії.
Зазначимо, раніше глава Міністерства фінансів Німеччини Олаф Шольц заявив, що країна буде вимагати продовження домовленості щодо газового транзиту між Україною та Росією.