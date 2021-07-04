Сербія і Угорщина добудували газопровід, по якому газ з "Турецького потоку" піде в Європу

За його даними, Сербська та угорська компанії зварили "золотий" стик газопроводу на кордоні двох країн. З завтрашнього дня Угорщина буде орендувати потужності, А Сербія стане важливою транзитною країною для Центральної Європи.

Постачання газу за новим маршрутом повинні початися з 1 жовтня 2021 року.

Генеральний директор Srbijagas Душан Баятович заявив, що таким чином було "покладено край багаторічній великій угоді, за допомогою якої Сербія остаточно вирішила питання постачання газу з іншого напрямку, і не тільки через Україну".

У свою чергу голова правління угорської компанії FGSZ Ференц Саболч зазначив, що коли з'єднуються дві труби на кордоні двох країн, це називається "золотим з'єднанням".

"Це означає, що ми побачили реалізацію цього проєкту і скоро почнеться подача газу", - додав він.