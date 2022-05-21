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Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі через війну в Україні

Фото: Сербія ввела санкції проти Білорусі (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Сербія ввела санкції проти Білорусі через її причетність до російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.

Йдеться про санкції ЄС, запроваджені 8 квітня. Це секторальні санкції щодо білоруської фінансово-транспортної системи.

Повідомлення про це розміщено на сайті Єврокомісії. При цьому офіційних повідомлень сербської влади з цього питання немає.

Це другий раз, коли Сербія дотримується санкцій ЄС, пов'язаних з війною в Україні, після березневого рішення про поширення обмежувальних заходів на колишнього президента України Віктора Януковича і провідних представників українського керівництва з 2010 по 2014 роки.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що втрати Білорусі від санкцій США і ЄС склали понад 18 мільярдів доларів.

Ми також писали про те, що Росію і Білорусь відсторонили від баскетбольного ЧС-2023 та інших змагань.

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Санкції проти РосіїСербия