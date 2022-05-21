Сербія приєдналася до санкцій ЄС проти Білорусі через війну в Україні

Сербія ввела санкції проти Білорусі через її причетність до російської агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N1.
Йдеться про санкції ЄС, запроваджені 8 квітня. Це секторальні санкції щодо білоруської фінансово-транспортної системи.
Повідомлення про це розміщено на сайті Єврокомісії. При цьому офіційних повідомлень сербської влади з цього питання немає.
Це другий раз, коли Сербія дотримується санкцій ЄС, пов'язаних з війною в Україні, після березневого рішення про поширення обмежувальних заходів на колишнього президента України Віктора Януковича і провідних представників українського керівництва з 2010 по 2014 роки.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Білорусі Роман Головченко заявив, що втрати Білорусі від санкцій США і ЄС склали понад 18 мільярдів доларів.
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