Сербія засудила недемократичні вибори в Білорусі

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr by Tib Tib)

Сербія приєдналася до заяви Європейського союзу, який характеризує недавні вибори в Білорусі як невільні й несправедливі. Також влада закликали уряд Білорусі до діалогу для запобігання подальшого насильства.

Про це повідомляє видання European Western Balkans.

ЄС у своїй заяві закликав білоруську владу "негайно і беззастережно звільнити всіх затриманих". При цьому нагадавши, що виборчий процес не відповідав міжнародним стандартам, очікуваним від держави-члена ОБСЄ.

Крім того, у заяві йдеться про можливість введення санкцій щодо осіб, відповідальних за насильство, необґрунтовані арешти та фальсифікацію результатів виборів.

"ЄС буде і надалі підтримувати демократичну, незалежну, суверенну, процвітаючу і стабільну Білорусь", - йдеться в заяві.

Крім Сербії до заяви приєдналися й інші країни Західних Балкан, Чорногорія, Північна Македонія, Албанія Та Боснія і Герцеговина, а також Україна.

Зазначимо, що взаємини Сербії і Росії є одними з найбільш міцних і найменш залежних від політичної кон'юнктури. Росія допомагала Белграду посилити військову міць, поставляючи винищувачі, бойові танки і ударні вертольоти.

Однак з 2012 року Сербія є офіційним кандидатом на вступ до Євросоюзу. Однак поки Белград в ЄС приймати не поспішають, він ще активніше співпрацює з Москвою.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія не бачить необхідності в наданні військової допомоги Білорусі.

Крім того, Олександр Лукашенко заявляв, що Росія надасть всебічну допомогу по забезпеченню безпеки.