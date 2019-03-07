Сербія схвалила будівництво труби для російського газу від Болгарії до Угорщини

Будівництво розпочнеться з квітня

Міністр гірничої справи та енергетики Сербії Олександр Антіч заявив, що уряд Сербії схвалив початок будівництва нового газопроводу для транспортування російського газу від Болгарії до Угорщини, який реалізується в тому числі для прийому газу "Турецького потоку". Про це повідомляють росЗМІ.

Роботи почнуть з квітня.

"Агентство по енергетиці Сербії 5 березня ухвалило остаточне рішення, яким позитивно відповіли на заяву "Газтранса". В наших планах, щоб початок робіт було протягом квітня, почати будівництво", - сказав він.

Нагадаємо, Болгарія зобов'язалася побудувати новий газопровід для перекачування російського газу з Туреччини в Сербію. Вартість проекту складе 1,4 млрд євро. При цьому дипломати Євросоюзу та Сполучених Штатів Америки побоюються, що цей газопровід може підсилити залежність ЄС від газу і "підірвати українську безпеку".

РБК-Україна писало, що російський "Газпром" вибрав маршрут поставок газу в Європу по другій нитці "Турецького потоку" - через Болгарію, Сербію, Угорщину та Словаччину.