Сербія з листопада припинить постачання нафти з Росії

З 1 листопада 2022 року Сербія припинить імпорт російської нафти через європейське ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Олександра Вучича, якого цитує місцевий сайт telegraf.rs.

"Ми просто балакаємо про нісенітницю замість того, щоб не говорити про те, що ми будемо робити з електрикою, що ми будемо робити з нафтою. Після листопада російської нафти для нас більше не буде, ми під санкціями. Щоб ми не говорили про ГАЗ, про мазут і вугілля... Ми просто говоримо про нісенітницю, тому що це найпростіше", - зазначив Вучич.

Нагадаємо, Сербія не вводила санкції проти Росії і не приєднувалася до ембарго Європейського союзу на російську нафту, то через нього не зможе отримувати нафту по Адріатичному нафтопроводу (JANAF).

Вучич вже говорив, що Белграду доведеться шукати альтернативних постачальників.

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