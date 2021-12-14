Сербія почала переговори щодо ще чотирьох напрямків щодо вступу в ЄС

"Це друга міжурядова конференція з того часу, як Єврорада схвалила переглянуту методологію розширення (ЄС - ред.)", - йдеться в релізі.

Відзначається, що в новій методології розширення ЄС з'явився так званий "четвертий кластер". Він складається з чотирьох переговорних глав:

транспортної політики;

енергетика;

транс'європейських інфраструктурних мереж;

навколишнього середовища та зміни клімату.

Як заявив очолює делегацію ЄС Державний секретар Міністерства закордонних справ Словенії Гашпер Довжан, приєднання Белграда до обговорення "Четвертого кластера" надає більше динаміки переговорам.

"Ми особливо раді бачити практичну реалізацію переглянутої методології розширення з першим в історії відкриттям переговорного кластера", - сказав він.

Сербська Телерадіокомпанія РТС зазначила, що в цей час Белград веде переговори з Брюсселем по 20 темам, які необхідні для подальшого зближення з ЄС.