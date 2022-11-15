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Сербия и Косово на грани самого опасного кризиса за последнее десятилетие, - Боррель

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Европа, Вторник 15 ноября 2022 19:51
Сербия и Косово на грани самого опасного кризиса за последнее десятилетие, - Боррель Фото: Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Сербия и Косово находятся на грани опасного кризиса, заявил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель и призвал обе стороны выполнить свои обязательства в рамках диалога при содействии ЕС.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на издание Euractiv.

Боррель отметил, что это самый серьезный и опасный кризис за последние десять лет. Ссылаясь на последнюю напряженность, он подчеркнул, что выход сербов из институтов Косово создал вакуум, в котором может произойти самое худшее. Потому он призвал обе страны вернуться к диалогу, о котором на прошлой неделе говорили дипломаты ЕС, Франции и лидеры Косово и Сербии.

"Обе стороны должны срочно продемонстрировать готовность найти путь вперед, чтобы снизить эту напряженность. Неприемлемо, чтобы любая из сторон нарушала или игнорировала свои обязательства в рамках диалога", – отметил Боррель.

В последние недели ситуация на Западных Балканах стала еще более опасной. Сербия продолжает не признавать независимость Косово и требования косовского правительства, а те не желают идти на уступки.

"Ненужное и контрпродуктивное напряжение между Косово и Сербией достигает очень опасной грани. Косовские сербы должны вернуться в институты. Власти Косово обязаны проявить гибкость относительно номерных знаков и немедленно начать работать над имплементацией соглашения об Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством", - подчеркнул главный дипломат Евросоюза.

Напомним, косовские сербы решили выйти из всех органов и учреждений Косово, пока Приштина не отзовет решение о замене сербских автомобильных номеров на косовские.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Сербии Александр Вучич исключает признание Косово.

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