Сербія шукатиме альтернативу російській нафті через санкції

"Велика і стратегічна проблема в тому, що ми повинні знайти рішення і заміну російської нафти. А до того часу працюємо над новими сховищами і знаходимо їх у приватних комерційних структур", - сказав Вучич.

За його словами, зараз в країні найнижчі ціни на бензин в регіоні, проте Сербія може зіткнутися з проблемами найближчим часом. Він нагадав, що через санкції поставки нафти через компанії, які належать російським громадянам, скоро стануть неможливими.