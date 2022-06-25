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Сербія шукатиме альтернативу російській нафті через санкції

Фото: президент Сербії Олександр Вучич (flickr by Tib tib)
Автор: Олександр Білоус

Сербія повинна знайти альтернативу російській нафті через санкції Заходу на постачання нафти танкерами з Росії. Президент країни Олександр Вучич заявив, що поставки сировини скоро стануть неможливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Kurir.

"Велика і стратегічна проблема в тому, що ми повинні знайти рішення і заміну російської нафти. А до того часу працюємо над новими сховищами і знаходимо їх у приватних комерційних структур", - сказав Вучич.

За його словами, зараз в країні найнижчі ціни на бензин в регіоні, проте Сербія може зіткнутися з проблемами найближчим часом. Він нагадав, що через санкції поставки нафти через компанії, які належать російським громадянам, скоро стануть неможливими.

Нагадаємо, на початку червня Європейський союз прийняв рішення затвердити шостий пакет санкцій з поступовим ембарго на нафту з Росії.

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Сербия