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В Сербії заявили про намір зменшити залежність від російського газу

Фото: міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович (wikimedia org)
Автор: Наталія Юрченко

Віцепрем'єр і міністр гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Зорана Михайлович заявила, що країна має намір зменшити свою залежність від російського газу. Уряд планує збільшити відсоток імпорту з Греції та Азербайджану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії.

Міністр пояснила, що з вересня 2022 року уряд отримає можливість диверсифікувати своїх постачальників природного газу, що підвищить енергетичну незалежність країни.

За її словами, Сербія планує постачати більше газу з Греції та Азербайджану.

"Сербія все ще залежить від одного постачальника. У нас є два напрямки газопостачання, але ми залежні від Росії. Наше сполучення з Болгарією, яке буде готове наступного року, дає нам можливість вести переговори та отримувати LPG з Греції з вересня наступного року, підключатися до газу з Азербайджану, що зменшує нашу залежність", - зазначила Михайлович.

Проте водночас вона підкреслила, що наразі неможливо спрогнозувати ціни та наслідки таких дій.

"Ми не можемо знати точно, якою буде ціна на газ, тому що на ринку відбуваються тектонічні зрушення, і питання у тому, яку ціну ми зможемо узгодити на переговорах з "Газпромом", але вона точно не буде такою, як раніше", - заявила міністр.

Нагадаємо, раніше в Ірландії заявили, що підтримують введення ембарго на закупівлю російської нафти.

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