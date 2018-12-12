У Сербії обстріляли і підпалили будинок антикорупційного журналіста

Фото: місце події (mup.rs)

Нападники закинули у вікно "коктейль Молотова"

У середу, 12 грудня, у передмісті Белграда (Сербія) невідомі обстріляли та підпалили будинок місцевого антикорупційного журналіста Мілана Йовановича, який розслідував мафіозні схеми. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Balkan Insight.

Як зазначається, невідомі підпалили будинок близько 3 годин ночі. Інцидент стався у передмісті сербської столиці під назвою Врчін. Нападники закинули у вікно будинку, що належить Йовановичу, "коктейль Молотова". Журналіст та його дружина врятувалися із палаючого будинку через вікно.

Jutros oko 3.30 u Vrčinu su nepoznate osobe zapalile kuću novinara portala Zig-info Milana Jovanovića i kroz prozor na garaži ubacile „Molotovljev koktel“. Posle toga, napadači su pucali u pravcu ulaznih vrata kako niko iz kuće ne bi mogao da izađe. Sedamdesetogodišnji novinar i njegova supruga uspeli su zajedno da pobegnu kroz prozor sa zadnje strane kuće. https://www.cenzolovka.rs/pritisci-i-napadi/pokusaj-ubistva-novinara-milana-jovanovica-spaljena-kuca-pucano-na-ulazna-vrata/ Опубліковано Cenzolovka Середа, 12 грудня 2018 р.

Раніше представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявляв, що із понад 400 випадків вбивств журналістів протягом останніх 25 років у регіоні ОБСЄ у 85% випадків убивці не були заарештовані чи засуджені.

Нагадаємо, президент Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що за останні 12 років у всьому світі було вбито понад 1000 журналістів.

Як писало РБК-Україна раніше, Європарламент виступає за введення європейського ембарго на поставки озброєнь Саудівській Аравії після вбивства саудівського опозиційного журналіста Джамаля Хашкаджі.