У Сербії через нові закони тисячі людей влаштували протест

Зокрема, тисячі жителів Белграда, Нового Саду, Крагуєвца, Шабца і ще десяти міст в Сербії під час мітингів 27 листопада заблокували мости і шляхи.

У Белграді і Новому Саді поліція затримала щонайменше десять протестувальників. Сутички спецполіції та громадян завершилися без жертв.

Протести організували екологічні та інші неурядові організації за підтримки деяких опозиційних партій.

Громадяни, зокрема, обурені новим законом про експропріацію, який дає можливість державним органам відібрати приватне майно за ціною, яка набагато нижче ринкової.

Неурядові організації та активісти стверджують, що влада таким чином задешево надає закордонним компаніям те, що громадяни отримували протягом десятиліть.