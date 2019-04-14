У Сербії демонстранти вимагали відставки Вучича

Фото: протест в Сербії (twitter.com/ksenijapavlovic)

Протестувальники в столиці вимагали відставки президента

У Сербії близько 10 тисяч мітингувальників вийшли на вулиці Белграда, вимагаючи свободи засобів масової інформації, а також відставки чинного президента Сербії Александара Вучича. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Як повідомляється, девіз виник після того, як Вучич заявив, що не відреагує на вимоги демонстрантів, навіть якщо їх висунуть п'ять мільйонів сербів.

Так, протести почалися після побиття опозиціонера Борко Стефановича. Підозрювані в нападі затримані, але потім відпущені на свободу у зв'язку з браком доказів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у столиці Сербії - Белграді - учасники антипрезидентського мітингу в п'ятницю, 16 березня, захопили будівлю держтелерадіо компанії РТС.

Як повідомляється, демонстранти закидали камінням співробітників поліції, а після зламали двері будівлі сербського держтелебачення, посівши у підсумку приміщення телерадіокомпанії.

Тоді мітингувальники проводили чергову акцію у підтримку опозиції та проти політики президента Сербії Олександра Вучича. Демонстрантів очолили опозиціонери Бошко Обрадовіч і Драган Джилас.