СЕО Запорожстали призвал правительство добиться отсрочки экологической пошлины СВАМ

"Введение в 2026 году СВАМ против Украины сделает экономическое восстановление и реализацию планов по модернизации и декарбонизации производства в Украине невозможным. Оценивая влияние СВАМ на украинскую экономику, эксперты ожидают падения ВВП на 4,8% или 8,7 млрд долларов только в 2026-м", - пояснил Шевченко.

Он также отметил, что по этой же причине украинская экономика может потерять до 2,8 млрд долларов налоговых поступлений и более 73 тысяч рабочих мест на предприятиях перерабатывающей промышленности.

Введение в ЕС механизма трансграничного углеродного углеродного корректировки может вызвать необратимые последствия для экономики, экспорта и занятости населения в Украине.

Такое предостережение высказала Людмила Цыганок, основательница ESG Liga, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды (PAEW) и гендиректор "Офиса устойчивых решений". Поэтому правительство должно немедленно обратиться в Евросоюз об отсрочке CBAM для украинских производителей.

Ранее с такими призывами к власти обратились ассоциация производителей цемента Украины "Укрцемент", а также Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины и ведущие участники рынка недропользования.