СЕО компании COMFY Игорь Хижняк победил в номинации "CEO года"

Профессиональное жюри премии оценило стремление СЕО компании к построению здоровой устойчивой системы, которая дает возможность для развития каждому сотруднику.

"Особенностями корпоративной культуры COMFY есть человекоцентричность и внимание к потребностям сотрудников и клиентов, акцент на эффективность бизнес-процессов и прозрачная и честная коммуникация на всех уровнях", - рассказывают в компании.

Как отмечают в пресс-службе, при всех современных вызовах команде под руководством Игоря Хижняка удалось не только стабилизировать и возобновить полноценную работу сети, но и перейти к активному развитию.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину было восстановлено 4 разрушенных и открыто 19 новых магазинов COMFY разных форматов по всей Украине, а доля онлайн-продаж превысила 30%.

Компания является лидером в сегменте "Бытовая техника и электроника" по объемам продаж, качеству сервиса и сумм уплаченных налогов.

Игорь Хижняк присоединился к команде COMFY в 2007 году, в 2011 году стал операционным директором, а в 2017 году – генеральным директором (CEO) компании.

За период работы Хижняка на руководящих должностях компания получила статус игрока национального масштаба, перешла в омникальную бизнес-модель, провела полный реформат всей сети магазинов и продолжает диджилизацию процессов.

CEO COMFY поддерживает украинское войско и волонтерское движение с 2014 года и активно вовлекает команду в проекты по поддержке защитников и защитниц.

В этом году Всеукраинская премия HR Pro Awards уже второй раз отметила командные и личные достижения представителей HR-профессии. 40 экспертов оценивали более 100 проектов в 12 разных номинациях. Среди ритейлеров наградами также отмечены Fozzy Group и МЕТРО Кэш Энд Керри Украина.