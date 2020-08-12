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У вересні збільшиться кількість хворих коронавірусом в Києві, - Рубан

Київ, Середа 12 серпня 2020 13:30
У вересні збільшиться кількість хворих коронавірусом в Києві, - Рубан
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

Сьогодні у Києві зафіксували 182 нових випадків COVID-19

У Держпродспоживслужбі прогнозують зростання кількості випадків коронавірусу в Києві у вересні. Сьогодні в місті зафіксували 182 нових випадків COVID-19.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан.

За його словами, сьогодні реєструється велика кількість локальних хворих в організованих колективах, які не дотримуються заходів профілактики.

"Як лікар можу сказати, що у нас буде збільшена кількість захворювань у вересні місяці, коли організовані колективи будуть повертатися до навчання і до роботи після канікул та після відпочинку. Сьогодні ситуація контрольована, але пов’язана із підвищенням лабораторної діагностики. Гірша ситуація буде в жовтні-листопаді, коли доєднається гостра респіраторна інфекція", - сказав Рубан.

Нагадаємо, станом на середу, 12 серпня, в Україні до послаблення карантину не готові Київ і дев'ять областей.

Відзначимо, в Україні виявили 1433 нових випадків коронавірусу: найбільше заражень у Львівській області та Києві.

РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я вирішили об'єднати деякі показники по коронавірусу в один.

Тим часом, президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію в Російській Федерації першої вакцини від коронавірусу.

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