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Сенцов попал под обстрел на первой боевой задаче после контузии

Фото: Олег Сенцов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер и военный Олег Сенцов попал под вражеский артиллерийский обстрел на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

"Неделя не задалась. На первом же боевом выходе по возвращении, во время десантирования, попали под артиллерийский обстрел", - написал он.

Сенцов отметил, что боевая машина пехоты Bradley снова спасла жизнь украинским военным.

Впрочем, трое наших защитников получили ранения - в основном обломками.

"Из лица уже вытащили, мелкие в руке и ноге останутся со мной навсегда. У других ребят тоже все хорошо - запорожские врачи знают свое дело, спасибо!" - написал режиссер.

Фото: Сенцов попал под обстрел на фронте (facebook.com/oleg.sentsov)

Травма Сенцова

8 июля военный получил контузию на фронте. Тогда в результате российской атаки трое украинских военных получили ранения.

Отметим, что Сенцов воюет в составе 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, он имеет звание младший лейтенант.

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Олег СенцовВойна России против Украины