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Сенсационный лидер УПЛ оформил переход центрбека экзотической сборной

Кривой Рог, Среда 14 февраля 2024 13:26
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Сенсационный лидер УПЛ оформил переход центрбека экзотической сборной Фото: Натанаэля Сентини (слева) будет выступать за "Кривбасс" минимум полгода (fckryvbas.com)
Автор: Антон Федорцив

Криворожский "Кривбасс" объявил о трансфере защитника швейцарского "Сьона" Натанаэля Сентини.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

23-летний исполнитель стал третьим зимним новичком команды Юрия Вернидуба. За плечами центрбека 13 матчей за национальную команду Гваделупы.

Сентини перешел в "Кривбасс" на правах аренды. Соглашение криворожцев со "Сьоном" рассчитано на полгода. Лидер украинской Премьер-лиги будет иметь право выкупа защитника в летнее трансферное окно. В новой команде Сентини будет выступать под 39-м номером.

В нынешнем сезоне у гваделупца не было значительной игровой практики. Он провел всего 4 поединка (1 гол) за резерв "Сьона" в 4-м дивизионе Швейцарии. Зато в прошлом году сыграл 7 поединков за сборную Гваделупы в Лиге наций и Золотом кубке КОНКАКАФ.

"Кривбасс" в сезоне 2023/24

Команда под руководством Юрия Вернидуба ушла на зимнюю паузу лидером первенства. Криворожцы набрали 34 очка и по дополнительным показателям опережают "Днепр-1".

"Кривбасс" одержал 10 побед, 4 поединка свел вничью и потерпел три поражения (разница мячей – 31:17). Лучшим бомбардиром команды в первой части сезона стал Олег Кожушко (7 мячей), а ассистентом – Тимур Стецьков (5 результативных передач).

После зимней паузы "Кривбасс" возобновит выступления в УПЛ матчем против черкасского ЛНЗ. Поединок намечен на 23 февраля.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Марселя" перед возвращением еврокубков для "Шахтера".

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