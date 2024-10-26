Алонсо первым покорил гроссмейстерский рубеж Формулы-1
Опытный пилот "Астон Мартина" Фернандо Алонсо достиг исторического показателя по количеству проведенных гран-при на мексиканском этапе Королевы автоспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X Формулы-1.
Гран-при Мексики этого года стал 400-м для испанца. Он первым в истории достиг такого показателя.
Алонсо еще в позапрошлом году стал единоличным лидером по количеству проведенных гран-при. Тогда двукратный чемпион мира обошел чемпиона сезона-2007 Кими Райкконена (353 этапа). К финну вплотную подобрался еще один великий чемпион – Льюис Хэмилтон (352).
43-летний Алонсо дебютировал на уровне F1 в сезоне-2001. Первым этапом испанского пилота стал Гран-при Австралии за рулем "Минарди". С тех пор он проводит 22 сезон на элитном уровне.
Топ-10 пилотов Формулы-1 по количеству проведенных гран-при:
- Фернандо Алонсо ("Минарди", "Рено", "Макларен", "Феррари", "Альпин", "Астон Мартин")– 400
- Кими Райкконен ("Заубер", "Макларен", "Феррари", "Лотус", "Альфа Ромео")– 353
- Льюис Хэмилтон ("Макларен", "Мерседес") – 352
- Рубенс Баррикелло ("Джордан", "Стюарт", "Феррари", "Хонда", "Браун", "Уильямс") – 326
- Дженсон Баттон ("Уильямс", "Рено", БАР, "Браун", "Макларен") – 309
- Михаэль Шумахер ("Джордан", "Бенеттон", "Феррари", "Мерседес") – 308
- Себастьян Феттель ("Заубер", "Торо Россо", "Ред Булл", "Феррари", "Астон Мартин") – 300
- Серхио Перес ("Заубер", "Макларен", "Форс Индия", "Ред Булл") – 281
- Фелипе Масса ("Заубер", "Феррари", "Уильямс") – 272
- Даниэль Риккардо (HRT, "Торо Россо", "Ред Булл", "Рено", "Макларен") – 258
К слову, ранее "Феррари" оформила дубль на Гран-при США с победой Леклера.
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