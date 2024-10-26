Алонсо первым покорил гроссмейстерский рубеж Формулы-1

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный X Формулы-1 .

Гран-при Мексики этого года стал 400-м для испанца. Он первым в истории достиг такого показателя.

Алонсо еще в позапрошлом году стал единоличным лидером по количеству проведенных гран-при. Тогда двукратный чемпион мира обошел чемпиона сезона-2007 Кими Райкконена (353 этапа). К финну вплотную подобрался еще один великий чемпион – Льюис Хэмилтон (352).

43-летний Алонсо дебютировал на уровне F1 в сезоне-2001. Первым этапом испанского пилота стал Гран-при Австралии за рулем "Минарди". С тех пор он проводит 22 сезон на элитном уровне.

Топ-10 пилотов Формулы-1 по количеству проведенных гран-при: