"Сенс Банк" выплатит НБУ почти 50 млн грн штрафа: в чем причина

Наибольший штраф наложен на АО "Сенс Банк" (бывший "Альфа банк Украина", – ред.). Так, государство взимает 47 702 500 грн за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга в соответствии с ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения".

Еще 400 000 грн государство взимает за нарушение банком требований пункта 2 части второй статьи 6 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Среди других банков, в отношении которых применены меры влияния, АО "ТАСКОМБАНК", известное под брендом "ТАС". Однако это финучреждение получило письменную оговорку за нарушение требований финмониторинга и других правил проверки клиентов. Другие банки и небанковские учреждения в перечне НБУ также получили штрафы и письменные оговорки из-за невыполнения требований законодательства Украины.

Напомним, в начале октября 2022 года Верховная рада приняла закон о выводе из рынка системно важных банков в условиях военного положения.

По словам депутатов, он был разработан именно под "Альфа Банк" и предусматривает выкуп его акций государством за одну гривну. Однако, как известно, национализация этого банка проведена пока так и не была.