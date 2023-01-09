RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Сенс Банк" выплатит НБУ почти 50 млн грн штрафа: в чем причина

Фото: Национальный банк Украины (Виталий носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Национальный банк Украины в декабре 2022 года применил меры влияния к двум банкам и семи небанковским финансовым учреждениям. Причина: нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения, а также требований валютного законодательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НБУ.

Наибольший штраф наложен на АО "Сенс Банк" (бывший "Альфа банк Украина", – ред.). Так, государство взимает 47 702 500 грн за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга в соответствии с ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения".

Еще 400 000 грн государство взимает за нарушение банком требований пункта 2 части второй статьи 6 ЗУ "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Среди других банков, в отношении которых применены меры влияния, АО "ТАСКОМБАНК", известное под брендом "ТАС". Однако это финучреждение получило письменную оговорку за нарушение требований финмониторинга и других правил проверки клиентов. Другие банки и небанковские учреждения в перечне НБУ также получили штрафы и письменные оговорки из-за невыполнения требований законодательства Украины.

Напомним, в начале октября 2022 года Верховная рада приняла закон о выводе из рынка системно важных банков в условиях военного положения.

По словам депутатов, он был разработан именно под "Альфа Банк" и предусматривает выкуп его акций государством за одну гривну. Однако, как известно, национализация этого банка проведена пока так и не была.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Альфа-БанкНациональный банк Украины