Сенниченко: ФДМУ очікує процедурних рішень Кабміну для початку аукціонів "Великої приватизації"

"Зараз ми завершили підготовку деяких об’єктів приватизації, перші документи передали в Кабінет міністрів. Очікуємо, що найближчим часом вони будуть затверджені, і велика приватизація, перша з часів "Криворіжсталі", відбудеться. Ми все зробили: аудити технічні і фінансові. Зараз - це воля уряду. Я думаю, що вона є, і документи рухаються. Ми маємо всі шанси зробити 3-4 великі приватизації цього року", - розповів він.

Дмитро Сенниченко зазначив, що ФДМУ вже починає відбір радників для підготовки до продажу наступних об’єктів в рамках "Великої приватизації".

Він також нагадав, що на розгляді Верховної Ради знаходиться комплексний законопроект, ухвалення якого відкриє нові можливості у сфері приватизації.

"В цьому комплексному законі є такі інноваційні речі, як, наприклад, списання податкової заборгованості, що виникла до певного періоду. Я обговорював цей законопроект з віце-прем’єр-міністром - міністром економіки, він внесений в Раду, його підтримали 30 бізнес-асоціацій", - зазначив голова ФДМУ.

За словами Дмитра Сенниченка, в законопроекті також є норми, які дозволять зняти окремі питання у сферах ліквідації і банкрутства, а крім того - підвищити мотивацію учасників приватизації.