Сєнкевич: у Миколаєві ФОП, які закрились через карантин, отримають компенсацію

У Миколаєві на допомогу підприємцям, які вимушені закритись через карантин, спрямують 10 мільйонів гривень.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Поспілкувався з директором Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитром Обороньком з приводу допомоги миколаївським підприємствам, що на час карантину вимушені були скоротити чи призупинити свою діяльність. У Миколаївській області є можливість надати допомогу у розмірі більше 10-ти мільйонів гривень на компенсації по частковому безробіттю", - говорить Олександр Сєнкевич.

За його словами, йдеться про підприємства та ФОПи, які вимушені були через карантинні заходи зупинити чи скоротити свою діяльність.

"Підприємці малого та середнього бізнесу мають можливість звернутися до центру зайнятості із запитом про надання допомоги для себе та своїх працівників. Щоб отримати таку допомогу, треба підготувати необхідний пакет документів. Він є у відкритому доступі", - каже міський голова Миколаєва.

Він повідомив, що у місті допомогу раніше уже отримали 5 тисяч людей.

"Спільними зусиллями нашої команди та служби зайнятості за 8 попередніх місяців було проведено компенсації майже 5000 миколаївцям на загальну суму 29,2 мільйонів гривень. Тобто це 5 тисяч збережених робочих місць", - наголосив міський голова Миколаєва.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що тривалість карантину вихідного дня буде залежати від того, чи вдасться стабілізувати ситуацію з поширенням коронавірусу.

Крім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що карантин вихідного дня дозволить Україні уникнути продовження стрімкого зростання захворюваності коронавірусом і зафіксувати її на поточному рівні.