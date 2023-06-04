В Сенегале в стычках между оппозицией и полицией погибли 10 человек

В Сенегале в ходе беспорядков и противостоянии между полицией и сторонниками оппозиции погибли уже 10 человек. Столкновения происходят в различных районах столицы страны Дакаре.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Акции протеста, которые переросли в противостояния с правоохранителями, вспыхнули после вынесение приговора оппозиционному политику Усману Сонко к 2 годам тюрьмы по обвинению в развращении молодежи. Это спровоцировало одно из самых смертоносных актов насилия в стране за последнее время.

В четверг в ходе столкновения погибли 9 человек, а теперь количество жертв увеличилось до 10.

Оппозиция рассматривает приговор Сонко политически мотивированным - как попытку помешать ему баллотироваться на выборах в 2024 году.

На улицы Дакара вышли толпы протестующих в масках, некоторые вооружились лопатами. Митингующие жгли шины и мусор, устраивали стычки с полицейскими.

Также погромщики атаковали супермаркеты, магазины, банки, полицейские участки и сети общественного транспорта. Аналогичные беспорядки происходили и в других частях страны в пятницу.

Представитель министерства внутренних дел Сенегала Махам Ка заявил, что еще один человек был убит в южном городе Кэп Скирринг, где протестующие атаковали жандармерию, в результате чего число погибших достигло 10 человек.

На усиление безопасности оправили полицию по охране общественного порядка и солдат, которые применяли слезоточивый газ. В пятницу вечером в Дакаре раздались громкие взрывы.

Как сообщили государственные СМИ, ситуация в настоящее время в основном находится под контролем, силы правопорядка справляются с оставшимися бунтами.

Вспышка беспорядков в Сенегале

Беспорядки в четверг и пятницу стали последним всплеском за несколько месяцев насилия в Сенегале. Они были вызваны судебным делом Сонко, а также опасениями оппозиции, что президент Маки Салл попытается обойти ограничение в 2 срока и снова будет баллотироваться на выборах в следующем феврале.

Организация Объединенных Наций, Африканский союз и главный региональный блок Западной Африки осудили насилие в Сенегале. Франция призвала к сдержанности и диалогу для разрешения кризиса.

Правозащитная организация Amnesty International призвала правительство расследовать случаи смерти в четверг и избегать непропорционального применения силы.

В пятницу большие группы студентов были вывезены на автобусах из главного университетского городка Дакара, который стал эпицентром насилия днем ранее. Занятия праостановили на неопределенный срок.

Суд над Сонко и приговор

48-летнего Сонко обвинили в изнасиловании женщины, которая работала в массажном салоне, в 2021 году, когда пострадавшей было 20 лет, а также в угрозах ей смертью.

Уголовный суд оправдал Сонко в изнасиловании, но признал виновным в правонарушении, описанном в Уголовном кодексе как аморальное поведение по отношению к лицам моложе 21 года. Сам политик отрицает правонарушение.

Сонко имеет поддержку среди сенегальцев, особенно среди молодежи.