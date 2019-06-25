Сенченко: наша стратегія юридичного тиску на РФ має реальні результати

Лідер виборчого об'єднання "Сила права" Андрій Сенченко заявив, що тиснути на країну-агресора треба не лише військовими методами, але і дипломатично, економічно, юридично, інформаційно. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю "Укрінформу".

"Ми пропонуємо суспільству просту і ефективну стратегію перемоги у цій війні, і для цього не потрібно йти на несамовиті жертви і гнати танкові колони в Крим і Донбас. Потрібно тиснути на країну-агресора не лише військовими методами, але і дипломатично, економічно, юридично, інформаційно. Ні попередня, ні теперішня влада поки що не звертає уваги на наші ідеї, але ми, напевно, єдині, у кого є реальні результати юридичної боротьби з РФ. Зокрема, вже зараз заарештовано російських активів на загальну суму 3,5 мільярда доларів", - розповів він.

Як відомо, Сенченко, до недавнього часу - один з головних соратників Тимошенко, фахівець з оборонної тематики, позиціонувався як кандидат на міністра оборони від "Батьківщини". Нещодавно заявив про вихід з партії і створення власного виборчого об'єднання - "Сила права".

Політик пояснив, що кожен український громадянин, постраждалий від російської збройної агресії, від окупації нашої країни, має право отримати компенсацію за заподіяні окупантами збитки. За його словами, останні п'ять років активісти "Сили права" допомагають постраждалим українськими громадянами юридично боротися проти держави-агресора.

"На жаль, держава у цьому напрямку нічого не зробила... навіть не провела інвентаризацію шкоди, заподіяної українцям. А от якщо ви зайдете на сайт нашого громадського об'єднання, то побачите там більше 1000 судових рішень з питань відшкодування збитків, заподіяних українцям в результаті російської агресії. І для того, щоб вся ця діяльність була більш успішною, для того, щоб люди швидше отримали компенсацію, потрібно багато чого змінювати в українській владі", - так пояснив Сенченко участь "Сили права" у парламентських виборах.

Політик розповів, що стратегія юридичної наступу на окупанта була розроблена ще в 2014 році - пізніше, волонтерська діяльність переросла в громадське об'єднання.

"Ми працюємо з постраждалими громадянами, допомагаємо зібрати всі необхідні документи для того, щоб підготувати позови проти держави-агресора. У нас працюють 200 професійних юристів. І, до речі, послуги безкоштовні. Ми змогли дотиснути українських парламентарів, щоб вони півтора роки тому, нарешті, внесли зміни в закон, і звільнили таких громадян від сплати судового збору. А тепер ми створили партію ... спираємося, в першу чергу, на волонтерську мережу, яка працювала в громадському об'єднанні "Сила права". Ми працюємо не на піар, а на результат. Коли наша партія зайде в парламент, ми будемо знати, що робити - юридичні механізми тиску на РФ давно відпрацьовані", - пояснює Сенченко.

Він зазначив, що українські політики не повинні забувати про загрозу проросійських сил на політичному та інформаційному фронтах. Важливо, щоб в українській політиці з'явилася політичні команди, які будуть пропонувати чіткі механізми досягнення перемоги в цій війні, а не говорити чергові промови з трибуни, вважає політик.

"Сила права" показала, реально діючий механізм. З останніх прикладів - Солом'янський районний суд Києва ухвалив стягнути з Росії більше одного мільйона гривень на користь української журналістки і громадської активістки Ганни Андрієвської. Відповідний позов Андрієвська подала до суду саме по програмі об'єднання "Сила права". Не потрібно чекати, що РФ визнає рішення українського суду - Україна має багато угод про взаємодію у сфері правосуддя з більшістю країн світу. Рішення українського суду може бути виконане на території країн, з якими є такі угоди. Може бути заарештовано будь-яке майно, що належить російським державним компаніям будь-де в світі", - пояснює Сенченко.

Раніше стало відомо про те, що Сенченко об'єднався на парламентських виборах з громадським рухом "Спільна справа", яку очолює Олександр Данилюк. Мета виборчого об'єднання - формування коаліції у майбутній Верховній раді навколо 5 принципів, серед яких неприпустимість капітуляції і російського реваншу, що готуються з метою зняти з РФ відповідальність за агресію.