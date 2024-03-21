Сенаторы хотят запретить продажу нефти Китаю и РФ из стратегического резерва США

Сенаторы представили в четверг законопроект, ужесточающий запрет на продажу сырой нефти из стратегического нефтяного резерва США в Китай и Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Законопроект, внесенный республиканцем Джоном Эрнстом и демократом Джоном Феттерманом, гарантирует, что компании, принадлежащие или контролируемые правительством Китая, не будут покупать нефть из стратегического нефтяного резерва.

Законопроект о финансировании, подписанный президентом Джо Байденом в этом месяце, запретил китайским компаниям покупать нефть, но содержал исключение, если нефть не экспортировали в Китай.

Каких стран коснется законопроект

"Этот двухпартийный законопроект гарантирует, что стратегический нефтяной резерв США не попадет в руки тех, кто пытается нам навредить", - сказал Эрнст.

По его словам, предприятия, контролируемые Коммунистической партией Китая, не должны зарабатывать деньги на накоплении нефти, субсидируемой налогоплательщиками США.

Законопроект также заблокирует экспорт или продажу нефти из стратегического нефтяного резерва в такие страны, как Россия, Венесуэла и Сирия.

Что стало причиной для представления законопроекта

"Наши противники не должны иметь возможности покупать нефть у нашего SPR - это просто здравый смысл", - сказал Феттерман.

Стремление к жесткой линии в отношении Китая является одним из немногих двухпартийных настроений в глубоко разделенном Конгрессе США.

Вопрос о продаже из стратегического нефтяного резерва Китаю обострился после того, как Байден объявил в 2022 году о продаже 180 миллионов баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва, чтобы сдержать цены на бензин.

Это была самая большая продажа за всю историю, а делалось это из-за резкого роста цен после вторжения России в Украину.

Стратегический нефтяной резерв США

Резерв нефти в четырех естественных подземных хранилищах вдоль побережья Мексиканского залива в Техасе и Луизиане. Нефтяные резервы США являются крупнейшими в мире.

Создан в 1975 году по решению Конгресса США, после нефтяного кризиса 1973 года. Впервые нефтяной резерв был задействован в 1991 году, во время войны в Персидском заливе.

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