ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Сенатор-республіканець закликала Трампа розпочати процес передачі влади

Вашингтон, Понеділок 23 листопада 2020 08:16
Сенатор-республіканець закликала Трампа розпочати процес передачі влади
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)
Автор: Анастасия Рокитна

Сенатор-республіканець, яка представляє Аляску, Ліза Мурковскі вимагає від чинного президента США Дональда Трампа почати перехідний період передачі влади Джо Байдену. Вона заявила про тиск Трампа на законодавців ряду штатів.

Про це повідомило видання The Hill.

За її словами, кампанія діючого президента покликана зупинити сертифікацію результатів голосування.

"Кампанія тиску на законодавців штатів з метою вплинути на результат виборів не тільки безпрецедентна, але і несумісна з нашим демократичним процесом", - заявила вона.

Сенатор нагадала, що претензії президента і судові позови з метою перегляду результатів були визнані кількома суддями "безпідставними".

Нагадаємо, раніше Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа, в якому він просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

Раніше Трамп заявив, що його опонент Джо Байден не може готуватися до передачі влади, оскільки є "сотні тисяч" доказів фальсифікації виборів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України В світі Дональд Трамп

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся