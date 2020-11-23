Сенатор-республіканець закликала Трампа розпочати процес передачі влади

Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Сенатор-республіканець, яка представляє Аляску, Ліза Мурковскі вимагає від чинного президента США Дональда Трампа почати перехідний період передачі влади Джо Байдену. Вона заявила про тиск Трампа на законодавців ряду штатів.

Про це повідомило видання The Hill.

За її словами, кампанія діючого президента покликана зупинити сертифікацію результатів голосування.

"Кампанія тиску на законодавців штатів з метою вплинути на результат виборів не тільки безпрецедентна, але і несумісна з нашим демократичним процесом", - заявила вона.

Сенатор нагадала, що претензії президента і судові позови з метою перегляду результатів були визнані кількома суддями "безпідставними".

Нагадаємо, раніше Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа, в якому він просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою.

Раніше Трамп заявив, що його опонент Джо Байден не може готуватися до передачі влади, оскільки є "сотні тисяч" доказів фальсифікації виборів.