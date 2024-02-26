В Сенате заявили, что помощь США не отразится на войне в Украине. Зеленский отреагировал

Журналист спросил Зеленского, что тот думает о заявлении сенатора США Джей Ди Венса относительно того, что даже если Украина получит деньги, то результат войны не изменится.

В ответ на это президент сказал, что Вэнс "не понимает, что здесь (в Украине – ред.) происходит".

"Чтобы понять это, нужно приехать на фронт и увидеть, что происходит… без этой поддержки. И он поймет, что миллионы людей будут убиты", – добавил Зеленский.

Он отметил, что американский сенатор просто не понимает всю ситуацию. Зеленский также пожелал, чтобы война не коснулась американских земель.

Задержка с помощью США

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Тем не менее, Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.