В Сенате призвали администрацию Байдена предоставить Украине оружие "для победы"

"Конгресс предоставил оборудование и боеприпасы на миллиарды долларов, чтобы помочь ВСУ защитить суверенитет и независимость своей страны", - указал политик.

В то же время Викер отметил, что "разочарован" тем, как "администрация колебалась в предоставлении Украине передовых возможностей для обеспечения победы".

По его словам, промедление с доставкой критически важных средств, Stinger, Javelin, HIMARS и Abrams стоило Киеву драгоценного времени.

"Это привело к длительной битве на истощение, вместо того, чтобы Украина добилась скорейшей победы. Именно победа Украины, а не сохранение какой-то патовой ситуации является приоритетом Конгресса", - подчеркнул сенатор.

Кроме этого, Викер добавил, что обе партии считают, что война РФ против Украины, показала, как важно надлежащее финансирование американской армии.

"США сталкиваются со все более сложной и опасной средой безопасности. Возможно, наступил самый опасный момент со времен холодной войны. Наша первая задача - обеспечить инструменты, необходимые армии для сдерживания и победы над этими угрозами. Мы находимся в решающие годы этого военного соревнования и мы не можем позволить себе ослабить бдительность", - подытожил республиканец.