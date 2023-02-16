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В Сенате призвали администрацию Байдена предоставить Украине оружие "для победы"

Фото: В Сенате призвали администрацию Байдена предоставить Украине оружие "для победы" (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В Сенате обратились в администрацию президента США Джо Байдена с призывом ускорить предоставление Украине военной помощи как части усилий по обеспечению глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки", что цитирует республиканца Роджера Викера, который является членом Комитета по вопросам вооруженных сил.

"Конгресс предоставил оборудование и боеприпасы на миллиарды долларов, чтобы помочь ВСУ защитить суверенитет и независимость своей страны", - указал политик.

В то же время Викер отметил, что "разочарован" тем, как "администрация колебалась в предоставлении Украине передовых возможностей для обеспечения победы".

По его словам, промедление с доставкой критически важных средств, Stinger, Javelin, HIMARS и Abrams стоило Киеву драгоценного времени.

"Это привело к длительной битве на истощение, вместо того, чтобы Украина добилась скорейшей победы. Именно победа Украины, а не сохранение какой-то патовой ситуации является приоритетом Конгресса", - подчеркнул сенатор.

Кроме этого, Викер добавил, что обе партии считают, что война РФ против Украины, показала, как важно надлежащее финансирование американской армии.

"США сталкиваются со все более сложной и опасной средой безопасности. Возможно, наступил самый опасный момент со времен холодной войны. Наша первая задача - обеспечить инструменты, необходимые армии для сдерживания и победы над этими угрозами. Мы находимся в решающие годы этого военного соревнования и мы не можем позволить себе ослабить бдительность", - подытожил республиканец.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Вашингтон готовит новый пакет финансовой помощи Украине в размере 10 миллиардов долларов.

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