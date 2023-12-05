В Сенате США назначили голосование по помощи Украине и Израилю на 106 млрд долларов

Лидер сенатского большинства Чак Шуме объявил первое процедурное голосование по дополнительному пакету президента Джо Байдена на сумму 106 млрд долларов для помощи Украине, Израилю, странам Индо-Тихоокеанского региона и на гуманитарные цели в Секторе Газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Шумер сказал, что необходимо продвигаться вперед, поскольку у Украины заканчиваются ресурсы, необходимые для продолжения войны против российского вторжения.

"Я призываю каждого сенатора задуматься, где мы находимся в данный момент истории. Национальная безопасность Америки находится под угрозой во всем мире - в Европе, на Ближнем Востоке и в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил Шумер.

По его словам, финансирование] может определить траекторию демократии на долгие годы вперед. "Мы живем в исторический момент", - добавил он.

Однако республиканцы заявили, что будут голосовать против рассмотрения законопроекта, если в него не будет включен пограничный компонент. Республиканская партия заявляет, что соглашение о границе имеет первостепенное значение для получения поддержки законопроекта, поскольку без него он не сможет быть принято в Палате представителей.

Сенатор Крис Мерфи (демократ от штата Коннектикут), главный переговорщик от Демократической партии, сообщил репортерам, что переговоры сорвались, поскольку республиканцы отказались отступить. "Вот на что это похоже. Республиканцы хотят, чтобы мы приняли их самые трудные предложения, и не заинтересованы в том, чтобы сесть и решить эту проблему", - добавил Мерфи.

Переговоры были сосредоточены на сокращении количества заявлений о предоставлении убежища и условно-досрочном освобождении, но республиканцы в последние недели говорили о том, что, по их мнению, демократы отказываются от уступок на переговорах.

Закрытое заседание Сената

Высшие должностные лица администрации, в том числе госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и директор национальной разведки Аврил Хейнс, во вторник проинформируют всех сенаторов о ситуации в Украине. Брифинг будет засекреченным.

Шумер объявил, что администрация также пригласила президента Украины Владимира Зеленского обратиться к сенаторам посредством защищенной видеозаписи, чтобы изложить ситуацию, с которой сталкивается Киев.

У законодателей нет жесткого и быстрого срока для принятия дополнительного законопроекта, который гипотетически может растянуться на следующий год. Но Белый дом заявил, что без действий Конгресса у него закончится помощь Украине к концу года.