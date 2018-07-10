У Сенаті США представили резолюцію про засудження окупації Криму Росією

У резолюції засуджуються факти порушення прав людини в Криму

У Сенаті Сполучених Штатів Америки (США) представлено проект резолюції, яка засуджує незаконні намагання Російської федерації (РФ) окупувати Крим. Про це у Facebook повідомляє посольство України в США.

Зазначається, що резолюцію на розгляд Сенату внесла двопартійна група сенаторів, яку очолили співголова Комітету закордонних відносин Сенату США Роберт Менендез та співголова Сенатського українського кокусу Роберт Портман.

Документом засуджуються незаконні намагання РФ окупувати український Крим.

"У документі, зокрема, підтверджується позиція Сенату про те, що Крим є частиною суверенної території України. Наголошується на тому, що політика США повинна полягати у протидії намаганням змінити статус, демографічну карту чи політичну природу Криму", - повідомили у посольстві.

Крім того, у резолюції засуджуються факти порушення прав людини в Криму. Документ підкреслює правову відповідальність Росії за ці злочини протягом незаконної анексії півострова.

Зокрема, сенатори закликають уряд Сполучених Штатів продовжувати застосовувати політику санкцій щодо Росії. Також політики вітають подальші зусилля американської сторони щодо заохочення ЄС до впровадження додаткових санкцій, пов’язаних з Кримом.

До того ж, резолюція закликає американський уряду проголосити, що зовнішня політика США полягає у тому, щоб ніколи не визнавати незаконної анексії Криму Російською Федерацією.

Нагадаємо, як заявив у ході саміту Україна-ЄС у Брюсселі голова Європейської Ради Дональд Туск, проведення виборів президента РФ в анексованому Криму стало однією із причин продовження санкцій Євросоюзу проти Росії. Ще однією з причин санкцій ЄС щодо РФ стало будівництво Керченського мосту.