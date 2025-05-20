Сенат утвердил свата Трампа послом США во Франции несмотря на судимость
Сенат США в понедельник подтвердил назначение Чарльза Кушнера - магната недвижимости и отца Джареда Кушнера, зятя Дональда Трампа на должность посла США во Франции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Это решение вызвало широкий резонанс из-за предыдущих судимостей Кушнера, которые были сняты благодаря президентскому помилованию.
Трамп назначил Кушнера через несколько недель после переизбрания.
Джаред Кушнер, старший советник Трампа в первом сроке, сыграл ключевую роль в заключении Соглашений Авраама - одного из главных внешнеполитических достижений администрации.
За назначение Кушнера проголосовали 51 сенатор, 45 - против. Единственным поддержавшим демократом стал Кори Букер. Республиканка Лиза Мурковски голосовала против.
Что известно о Кушнере
В 2005 году Кушнер признал вину в подаче фальшивых налоговых деклараций, мести свидетелям и ложных заявлениях ФЭД. Он отбыл два года заключения. В декабре 2020 года Трамп помиловал его.
Бывший федеральный прокурор Крис Кристи назвал преступления Кушнера "одними из самых отвратительных" в своей карьере.
На слушаниях Кушнер признал ошибки и заявил, что заплатил "высокую цену". Демократка Пэтти Мюррей назвала его непригодным для посольства из-за судимости и помилования.
Чарльз Кушнер - не единственный родственник Трампа во власти: тесть его дочери Тиффани, Массад Булос, работает старшим советником в администрации.
Родственники Трампа
В 2024 году президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп планировал назначить бизнесмена Массада Булоса своим главным советником по вопросам, касающимся Ближнего Востока. Последний является свекром дочери 47-го главы Белого дома.
СМИ писали, что ожидается, что во время второго президентского срока Трамп снова будет полагаться на проверенных лиц из ближайшего окружения.
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