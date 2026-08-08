Сенат США не выделил Трампу деньги на войну с Ираном

Сенат США поддержал краткосрочный законопроект о финансировании федерального правительства. Документ должен обеспечить его работу с 1 октября, когда начинается новый финансовый год до 11 декабря.

За законопроект проголосовали 90 сенаторов, шестеро выступили против.

Теперь документ должен рассмотреть Палата представителей. Ожидается, что законодатели вернутся к работе 31 августа.

Трамп хотел отдельные деньги на Иран

В то же время, принятый Сенатом законопроект не содержит около 70 млрд долларов на военные расходы, связанные с Ираном, которых добивался Белый дом.

Администрация Трампа настаивала, чтобы эти средства были одобрены отдельно. Однако Сенат этого не сделал, а республиканское большинство готово уйти на летние каникулы без такого решения.

Кроме того, сенаторы не поддержали требование президента включить в законопроект новые ограничения по голосованию. По словам лидеров Республиканской партии, для этого не хватало необходимой поддержки.

В то же время, в документ вошли отдельные положения, которых добивался Белый дом. Они, в частности, позволяют реализовывать при временном финансировании ряд проектов, связанных с военной техникой.