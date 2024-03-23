Сенат США одобрил бюджет на 1,2 трлн долларов для избежания шатдауна

Законопроект поддержали 74 сенатора, 24 были "против". Документ был направлен на рассмотрение Байдену. Ожидается, что он подпишет его в ближайшее время.

Сенат утвердил бюджет через несколько часов после того, как фактически деньги на функционирование правительства истекли. Подписанный Байденом законопроект поможет США избежать шатдауна.

В рамках утвержденного бюджета оборонные ассигнования увеличат на 3%, общие внутренние расходы оставят на том же уровне. Пакет расходов покрывает три четверти финансирования федеральных агентств на следующие шесть месяцев - до 30 сентября 2024 года.

Напомним, что Палата представителей США вчера поддержала законопроект о бюджете. Были опасения, что Сенат может не успеть рассмотреть документ.