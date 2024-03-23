Сенат США одобрил бюджет на 1,2 трлн долларов для избежания шатдауна

Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства на 1,2 трлн долларов. Теперь документ должен подписать президент Джо Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press.
Законопроект поддержали 74 сенатора, 24 были "против". Документ был направлен на рассмотрение Байдену. Ожидается, что он подпишет его в ближайшее время.
Сенат утвердил бюджет через несколько часов после того, как фактически деньги на функционирование правительства истекли. Подписанный Байденом законопроект поможет США избежать шатдауна.
В рамках утвержденного бюджета оборонные ассигнования увеличат на 3%, общие внутренние расходы оставят на том же уровне. Пакет расходов покрывает три четверти финансирования федеральных агентств на следующие шесть месяцев - до 30 сентября 2024 года.
Напомним, что Палата представителей США вчера поддержала законопроект о бюджете. Были опасения, что Сенат может не успеть рассмотреть документ.
Добавим, что шатдаун - это состояние, когда часть американского правительства прекращает работу из-за отсутствия нового бюджета.
Конгресс США с сентября 2023 года не может прийти к согласию по бюджету на 2024 год. Республиканцы требуют сократить расходы и усилить безопасность границ. Также идут дискуссии по поддержке Украины.
Напомним, что 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд. долларов.
Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы.
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