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Сенат США підготував законопроект з новими санкціями проти РФ

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США, Середа 16 лютого 2022 05:40
Сенат США підготував законопроект з новими санкціями проти РФ Фото: Сенат США підготував законопроект з новими санкціями проти РФ (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Група сенаторів-республіканців внесла у верхню палату Конгресу США законопроект, що передбачає санкції проти Росії вже на нинішньому етапі. Також у законопроекті передбачається додаткова підтримка України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт комітету з міжнародних відносин Сенату США.

"Військове вторгнення досі не відбулося, але є інші способи, за допомогою яких Росія може напасти на Україну, і які можуть бути виснажливими для українців, а також для європейської безпеки в цілому", - заявив автор законопроекту, старший член Комітету з питань міжнародних відносин Джим Ріш.

Він пояснив, що нова законодавча ініціатива передбачає негайні дії з метою зупинки проекту "Північний потік-2", масштабних економічних втрат для Росії, а також зміцнює союзників і партнерів США та надає підтримку Україні.

Відзначається, що у нового законопроекту символічна абревіатура NYET (від російського "ні"), яка розшифровується як Never Yielding Europe's Territory. У перекладі назва документа означає "Ніколи не поступатися територією Європи". Проект закону відразу підтримали в якості співавторів більше трьох десятків сенаторів-республіканців.

Цей проект внесений після того, як переговори між демократами і республіканцями (вони в Сенаті в меншості) з приводу підготовки подібного двопартійного документа з новими санкціями проти Росії зайшли в глухий кут.

Раніше ми писали, що у Сенат США внесли ще один законопроект про санкції проти Путіна і Росії.

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Сенат США
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