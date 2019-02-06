Сенат США схвалив санкції проти Сирії та її союзників

Серед союзників у тому числі Росія і Іран

Сенат Конгресса Соединенных Штатов одобрил санкции против Сирии и ее союзников, среди которых Россия и Иран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания Сената.

Большинство Сената, состоящее из республиканцев, поддержало инициативу. Теперь по законопроекту должна проголосовать Палата представителей Конгресса.

Законопроект "Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке" поддержали 77 сенаторов, 23 высказались против. Теперь законопроект должна утвердить Палата представителей Конгресса, которая контролируется демократами.

Инициатива предусматривает введение санкций против субъектов, сотрудничающих с правительством президента Сирии Башара Асада, в частности, в сфере поставок запчастей для самолетов и торговли нефтепродуктами, а также против центрального банка этой страны.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани призвал лидера США Дональда Трампа не выводить американские войска из Афганистана. Возможный вывод американских войск по прошествии 20 лет вызывает обеспокоенность в афганском обществе, говорится в послании.