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Сенат одноголосно затвердив кандидатуру посла США в Україні

Бріджит Брінк (Фото: sk.usembassy.gov)
Автор: Константин Широкун

Сенат США одноголосно затвердив кандидатуру Бріджит Брінк на посаді посла в Україні. До цього дипломат обіймала пост посла США в Словаччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Також Брінк працювала старшим радником і заступником помічника секретаря в Бюро з європейських і євразійських справ Держдепу США, координувала питання, пов'язані зі Східною Європою і Кавказом.

З 2014 по 2015 рік була заступником голови місії в посольстві США в Ташкенті. З 2011 працювала в Грузії заступником голови місії посольства США в Тбілісі.

Нагадаємо, тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квінс, коли новий американський посол прибуде в Україну.

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