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Сенат Франции призвал правительство увеличить поддержку Украины и усилить санкции против РФ

Фото: Сенат Франции призвал правительство увеличить поддержку Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Во вторник, 7 февраля, Сенат Франции призвал правительство ужесточить санкции против РФ и увеличить поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу верхней палаты французского парламента.

Правительство Франции призывают усилить поставки оружия в Украину в сферах и при необходимости увеличив объем выделяемых Европейскому фонду мира.

Сенаторы предлагают ужесточить санкции против России, Беларуси и Ирана. Под ограничения также призывают добавить ЧВК "Вагнера".

Отдельно сенаторы призывают увеличить и усилить предоставление гуманитарной помощи Украине. Этот документ поддержали 324 сенатора, 4 воздержались, а против проголосовали 16 представителей французского парламента.

Напомним, Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Военные уже отправились на учебу.

Франция изучает возможность использования замороженных активов РФ для предоставления Украине помощи в восстановлении и будет руководствоваться нормами международного и европейского права в этом вопросе.

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