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Родинам полонених українців з початку року перерахували понад мільйон гривень

Новость на русском → Україна, Середа 07 квітня 2021 17:00
Родинам полонених українців з початку року перерахували понад мільйон гривень Фото: Ігор Яременко (mtot.gov.ua)
Автор: Юлія Струк

Заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ігор Яременко заявив, що протягом січня-березня перераховано бюджетні кошти на правову допомогу родинам 12 полонених українців. Їм перерахували 1,2 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Протягом січня-березня 2021 року перераховано бюджетні кошти на правову допомогу родинам 12 українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях, на суму 1,2 млн гривень", - вказано у повідомленні.

За словами Яременка, наразі готується наказ про відповідні виплати ще 15 громадянам.

Крім того, протягом першого кварталу 2021 року Міжвідомча комісія з розгляду питань, пов'язаних з визнанням осіб такими, що були позбавлені свободи внаслідок збройної агресії проти України, визнала полоненими 23 громадян. Їм призначено виплати загальною сумою 2,3 млн гривень - 100 тисяч гривень кожному.

Замглави МінТОТ поінформував, що у 2018 році таку допомогу отримали 77 українських громадян, у 2019 році - 103, у 2020 - 116.

Як писало РБК-Україна, в листопаді 2020 року МінВОТ повідомило, що виплатило 2,3 мільйона гривень матеріальної допомоги громадянам України, які були позбавлені волі в результаті збройної агресії РФ проти України, і українцям, які досі знаходиться у російському полоні.

Нагадаємо, на початку березня відбулася презентація платформи "Звільнення в'язнів", яка була створена за ініціативою колишніх бранців Кремля.

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