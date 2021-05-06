Родина голови НКРЕКП переоформила ще одну компанію на сейшельський офшор, - нардеп

"16 квітня уже друга сімейна компанія топ-чиновника була перереєстрована на офшор з Сейшельских островів. Кінцевим бенефіціаром вказаний знову громадянин Індії. Цього разу оборудка стосувалася столичного ТОВ "Селла Груп", яке після перереєстрації змінило назву на ТОВ "Бізнес КМА", - повідомив нардеп.

За інформацією Тимчасової слідчої комісії, головою якої є Наливайченко, ця компанія до 16 квітня була зареєстрована на невістку голови НКРЕКП, а директором був його рідний брат Артем Тарасюк.

За його словами, компанія спеціалізується на операціях з нерухомістю.

"Це вже друга підозріла схема найближчого оточення Тарасюка з офшором на Сейшельских островах. Наголошую: топ-чиновники не мають права займатися сумнівними операціями з офшорами. А ті, що займаються, є корупціонерами", - повідомив Наливайченко.

За його словами, зібрані ТСК дані передані до Служби безпеки України та НАБУ.

"Закликаємо СБУ та НАБУ оперативно встановити фактичних власників сейшельского офшору. Суспільна небезпека цієї оборудки в тому, що за цим корупційним відмиванням грошей можуть стояти спецслужби країни-агресора. У такому випадку, нема чого дивуватися, що керівник НКРЕКП є головним лобістом імпорту російської-білоруської електроенергії до України", - наголосив Наливайченко.

