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Родина голови НКРЕКП переоформила ще одну компанію на сейшельський офшор, - нардеп

Автор: РБК-Україна

Родина голови НКРЕКП Валерія Тарасюка переоформила вже другу свою компанію на офшор "Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд" на Сейшельських островах в Індійському океані.

Про це повідомив народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.

"16 квітня уже друга сімейна компанія топ-чиновника була перереєстрована на офшор з Сейшельских островів. Кінцевим бенефіціаром вказаний знову громадянин Індії. Цього разу оборудка стосувалася столичного ТОВ "Селла Груп", яке після перереєстрації змінило назву на ТОВ "Бізнес КМА", - повідомив нардеп.

За інформацією Тимчасової слідчої комісії, головою якої є Наливайченко, ця компанія до 16 квітня була зареєстрована на невістку голови НКРЕКП, а директором був його рідний брат Артем Тарасюк.

За його словами, компанія спеціалізується на операціях з нерухомістю.

"Це вже друга підозріла схема найближчого оточення Тарасюка з офшором на Сейшельских островах. Наголошую: топ-чиновники не мають права займатися сумнівними операціями з офшорами. А ті, що займаються, є корупціонерами", - повідомив Наливайченко.

За його словами, зібрані ТСК дані передані до Служби безпеки України та НАБУ.

"Закликаємо СБУ та НАБУ оперативно встановити фактичних власників сейшельского офшору. Суспільна небезпека цієї оборудки в тому, що за цим корупційним відмиванням грошей можуть стояти спецслужби країни-агресора. У такому випадку, нема чого дивуватися, що керівник НКРЕКП є головним лобістом імпорту російської-білоруської електроенергії до України", - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, після призначення Валерія Тарасюка голови НКРЕКП восени 2019 року, його рідний брат Артем отримав в управління кілька компаній, які займалися торгівлею електричною енергією.

Влітку 2020 року НАЗК почало антикорупційну перевірку голови комісії на предмет конфлікту інтересів через енергетичні компанії його брата.

У квітні 2021 року родина Тарасюка переоформила частину сімейного бізнесу на сейшельский офшор "Юереп Дістріб'юшн Груп Лтд".

Першою була переоформлена компанія "Інтермідіарі Трейд", яку брат голови НКРЕКП заснував 4 січня 2021 року, на наступний день після початку імпорту струму з Росії і Білорусі.

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