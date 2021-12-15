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Семикратний чемпіон світу з Формула-1 отримав звання лицаря

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Середа 15 грудня 2021 20:33
Семикратний чемпіон світу з Формула-1 отримав звання лицаря Фото: семикратний чемпіон світу з Формула-1 отримав звання лицаря (twitter.com/LewisHamilton)
Автор: Сергій Пишкін

Семикратний чемпіон світу Формули 1 Льюїс Хемілтон офіційно присвячений у лицарі. Церемонію провів принц Чарльз. у Віндзорському замку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Букінгемського палацу.

Гонщик отримав орден британської імперії та титул сера ще в листопаді минулого року після того, як здобув сьомий чемпіонський титул Формули-1. Почесне присвоєння відбулось лише сьогодні.

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Формула-1 Принц Чарльз
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