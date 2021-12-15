Семикратний чемпіон світу з Формула-1 отримав звання лицаря
Фото: семикратний чемпіон світу з Формула-1 отримав звання лицаря (twitter.com/LewisHamilton)
Семикратний чемпіон світу Формули 1 Льюїс Хемілтон офіційно присвячений у лицарі. Церемонію провів принц Чарльз. у Віндзорському замку.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт Букінгемського палацу.
Гонщик отримав орден британської імперії та титул сера ще в листопаді минулого року після того, як здобув сьомий чемпіонський титул Формули-1. Почесне присвоєння відбулось лише сьогодні.
Arise Sir @LewisHamilton!— The Royal Family (@RoyalFamily) December 15, 2021
The seven-time @F1 World Champion received his Knighthood from The Prince of Wales at today's Investiture ceremony held at Windsor Castle. pic.twitter.com/I3xicKLLYp