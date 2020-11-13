У семи областях вільними залишаються понад 50% лікарняних ліжок для COVID-19

Фото: медики (РБК-Україна)

В Україні в семи областях залишаються вільними понад 50% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. В середньому по країні зайняті 54,5% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найкраща ситуація з ліжками спостерігається в Херсонській (24,3%), Тернопільській (29,6%), Одеській (43,3%), Кіровоградській (43,4%), Луганській (44%), Дніпропетровської (49%) і Волинській (49,2%) областях.

Єдиним регіоном, де лікарняні ліжка заповнені більш ніж на 70% залишається лише Полтавська область (76,9%). У Києві ліжка заповнені на 53,8%.

Всього в Україні введено 51 542 лікарняних ліжка для пацієнтів з COVID-19.

Водночас в країні продовжує зростати показник захворюваності COVID-19. Станом на 12 листопада в Україні цей показник становить 351,6 при нормі в 40. Вчора цей показник становив 342,5. Найгірша ситуація спостерігається в Чернівецькій області - 652,1. У Києві показник становить 400,6.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу зафіксували черговий антирекорд по COVID-19 - заразилися 11 787 осіб. Найбільше нових випадків виявили в Києві, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській та Київській областях.

Також РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я пояснили, що буде після того, коли лікарняні ліжка для COVID-19 будуть заповнені на 100%.