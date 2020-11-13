В семи областях свободными остаются более 50% больничных кроватей для COVID-19

Фото: медик (РБК-Украина)

В Украине в семи областях остаются свободными более 50% больничных кроватей для пациентов с коронавирусом. В среднем по стране заняты 54,5% таких коек.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Самая лучшая ситуация с кроватями наблюдается в Херсонской (24,3%), Тернопольской (29,6%), Одесской (43,3%), Кировоградской (43,4%), Луганской (44%), Днепропетровской (49%) и Волынской (49,2%) областях.

Единственным регионом, где больничные койки заполнены более чем на 70% остается лишь Полтавская область (76,9%). В Киеве кровати заполнены на 53,8%.

Всего в Украине введено 51 542 больничные койки для пациентов с COVID-19.

В то же время в стране продолжает расти показатель заболеваемости COVID-19. По состоянию на 12 ноября в Украине этот показатель составляет 351,6 при норме в 40. Вчера этот показатель составлял 342,5. Самая плохая ситуация наблюдается в Черновицкой области - 652,1. В Киеве показатель составляет 400,6.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки зафиксировали очередной антирекорд по COVID-19 - заразились 11 787 человек. Больше всего новых случаев выявили в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и Киевской областях.

Также РБК-Украина писало, что в Минздраве пояснили, что будет после того, когда больничные койки для COVID-19 будут заполнены на 100%.