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З семи КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один, - прикордонники

Автор: Валерія Поліщук

Бойовики продовжують блокувати роботу КПВВ на Донбасі. Зараз повноцінно працює тільки пункт пропуску "Станиця Луганська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

У Держприкордонслужбі запевнили, що всі КПВВ функціонують з 8:00 до 16:00. Однак у більшості дорожніх коридорів рух заблокували бойовики.

Так, навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти пропускають тільки окремих громадян двічі на тиждень - у понеділок і п'ятницю. За ці дні лінію розмежування перетнули 609 осіб та 103 транспортні засоби до тимчасово окупованої частини Донецької області. При цьому 471 людина і 117 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

У "Станиці Луганській" інтенсивність пасажиропотоку збільшилася на 23%. За тиждень на тимчасово окуповану територію потрапили 9 641 осіб, на контрольовану - 9 777 осіб.

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КПВВДонбас