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Сім'ї з дітьми, що постраждали від війни, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ, - Офіс президента

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Четвер 31 березня 2022 12:09
Сім'ї з дітьми, що постраждали від війни, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ, - Офіс президента Фото: сім'ї з дітьми, що постраждали від війни, отримають грошову допомогу від ЮНІСЕФ (gettyimages.com)
Автор: Артем Горовенко

ЮНІСЕФ разом з Мінсоцполітики України запустили програму грошової допомоги для родин з дітьми, які постраждали через війну з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram-каналі.

Право на цю допомогу мають родини з 3 та більше дітьми до 18 років, з яких принаймні одній дитині на момент подачі заявки ще немає 2 років. А також родини з двома та більше дітьми до 18 років, з яких принаймні одна дитина з інвалідністю. Мають право на допомогу також названі батьки або батьки-вихователі.

Для отримання допомоги родина, яка відповідає зазначеним вимогам, повинна зареєструватися на сайті програми: register.unicef.org.

"Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери. Вам повідомлять про рішення, надіславши СМС на номер, який ви зазначите при подання заявки", - розповів Кирило Тимошенко.

Допомога виплачуватиметься одноразово на три місяці з розрахунку по 2 200 гривень на кожного члена родини, але не більше як на 5 осіб.

Так, родина з 5 членів отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн.

Гроші надійдуть на банківський рахунок чи дебетову картку, які вкаже заявник, упродовж 4 тижнів з моменту подання заявки. Перед поданням заявки рекомендується переконатись, що є доступ до рахунку.

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Офіс президента ЮНИСЕФ
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