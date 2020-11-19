Сім із десяти жителів Хмельницької області мають борги за газ

У Хмельницькій області цього року на 8 млн гривень зросли прострочені зобов’язання населення за спожите блакитне паливо. Збільшення заборгованості пов’язане з наслідками пандемії та вжитими заходами для її подолання.

Про це повідомляє прес-служба ТОВ "Хмельницькгаз Збут".

Подоляни за використаний у 2020 році газ винні майже 393 млн гривень. За останній місяць ця сума побільшала на 50 млн гривень. Тогорічні борги становили 385 млн гривень.

"До того ж зросло і число боржників. Наразі понад 307 тисяч жителів Хмельниччини накопичили протерміновані платежі, проти 304 тисяч торік. Таким чином вчасно не сплачують за блакитне паливо більше 74% клієнтів ТОВ "Хмельницькгаз Збут". Історичний досвід свідчить, що під час опалювального сезону українці щороку накопичують борги, а після завершення холодів поступово погашають їх. Проте нині сплата просідає занадто стрімко", - йдеться у повідомленні.

За даними Асоціації постачальників енергоресурсів, в Україні спостерігається катастрофічне падіння рівня розрахунків за спожитий газ побутовими споживачами. Так, у вересні 2020 року за блакитне паливо розрахувалися лише 40% домогосподарств держави. Впав і рівень оплати інших комунальних послуг загалом. У вересні подоляни погіршили розрахунки за "комуналку" на понад 11% у порівнянні з минулим роком.

В Асоціації зазначають, що наявна ситуація ставить під загрозу існування всієї системи забезпечення газом населення України. Без надходження своєчасних оплат від споживачів газове господарство країни, що і так перебуває не в найкращому стані, занепаде, а досвідчені кадри, які вміють працювати з ним, будуть втрачені через невиплати зарплат.

"Звісно, зростання заборгованості є прямим наслідком пандемії Covid-19 і прийнятого в березні 2020 року закону про заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавірусної хвороби. Адже під час карантину жодному жителю області не припинили газопостачання, а також не нарахували пеню за невчасну оплату, – констатує директор ТОВ "Хмельницькгаз Збут" Андрій Левицький. – Через це значна кількість громадян елементарно перестала платити за спожитий енергоресурс. Попри законодавчу заборону на відключення боржників під час пандемії, такі дії несумлінних споживачів все одно заведуть у глухий кут. Адже після завершення карантину нам доведеться стягувати належні суми примусово, а це покладе на плечі відповідачів додаткові витрати на судовий розгляд справи та втручання в разі необхідності Державної виконавчої служби".

У прес-службі зазначили, що ТОВ "Хмельницькгаз Збут" завжди індивідуально розглядає кожен випадок та ставиться з розумінням до складних обставин сьогодення, тому і пропонує споживачам, які не можуть розрахуватися за блакитне паливо одразу, укладати договори реструктуризації боргів.

"Однак необхідно пам'ятати, що від вчасної сплати за використаний енергоресурс залежить надійність та безперебійність газопостачання всієї області", - йдеться у повідомленні.