Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

У вересні 2022 року в Києві відкриється найбільша і найсучасніша школа України - Brookes CIL International School , в якій зможуть навчатися українські та міжнародні студенти.

Перераховуючи всі переваги цієї школи-кандидата до Міжнародного бакалаврату (IB)*, тут визначили найважливіші для студентів місця у школі - "7 чудес CIL".

1. Серце Школи (The Heart of the School)

Трирівневий атріум спроектований як чудове Серце Школи - її головний вхід. Він вітає та проводжає шкільне співтовариство, тут знаходяться локери для перевдягання, ресторан, зони рекреації. Тут студенти можуть взяти участь у групових і самостійних заняттях, в той час, як вчителі можуть обговорити навчальні плани й обмінятися досвідом в спеціально розроблених конференц-кімнатах в стилі "купе".

2. Творчий та Медіа Холл (Creative & Media Hub)

Поєднує в собі AV-технології, театральну систему, професійне освітлення та акустику. Холл включає зал для виступів, лекцій та екзаменів на 500 місць з додатковими приміщеннями, вестибюль для виставок та експозицій, числені гримерні з туалетами та душовими, театр сучасного мистецтва black box, студію телебачення, медіа-запису та підкастів, репетиційні кімнати.

3. Спортивний Центр CIL (CIL Sports Center)

Спортивний Центр CIL є однією з надсучасних професійних спортивних споруд в Києві та Україні. Тут є спортивна арена розміру Національної баскетбольної асоціації (NBA), три багатофункціональні зали для кожної вікової групи з можливістю їхнього об’єднання. А також - багатофункціональний зал для дітей 3-5 років, фітнес зал, танцювальна/балетна студія та комфортні роздягальні для 180 студентів.

4. Освітній Хаб для середньої та старшої школи (MYP/DP Learning Hub)

CIL MYP/DP Learning Hub був спроектований, щоб створити простір для стимулювання чотирьох ключових напрямків навчання: співпраця (наявність місця, де можна зібратися); індивідуальне навчання (безліч просторів з різною атмосферою і функціями); спеціальна підтримка (можливості для оволодіння різноманітними креативними та медіа навичками); центр технологій .

5. Науково-технічна Лабораторія (Makerspace)

Сьогоднішні новації в освітній парадигмі зосереджені на проектному навчанні для просування міждисциплінарного навчання. Makerspace прагне розвивати цю практичну культуру. Робочій простір організований на 400 кв. м і включає студентський форум, майстерні для роботи з деревом і металом, лазерну різку, 3D-друк, чисті лабораторії, зал робототехніки та великі приміщення для коворкінгу.

6. Освітній Дах (The Roof)

Верхній поверх шкільної будівлі являє собою студентську зону у 4 000 кв. м. Тут є відкритий простір-амфітеатр для занять і спілкування на свіжому повітрі. Також на даху знаходяться футбольне та сквош поле, сцена, кілька ігрових майданчиків, навчальні та спортивні класи та кінотеатр просто неба, а також ботанічний сад і навчальний город.

7. Студентський Ресторан (Student Dining Hall)

Щоб запропонувати учням і вчителям оптимальний гастрономічний досвід, у Brookes CIL International School врахували наступні чинники: освітлення , акустика і вентиляція (простір з великою кількістю природного світла); здорове і різноманітне харчування (різнопланове меню ретельно підібране шкільним нутрициологом); дизайн і меблі (різні конфігурації столів і стільців, дерева, альтанки й фонтани).

Ці "7 чудес CIL" дійсно пропонують студентам нескінченні можливості розвитку й пізнання світу. Однак, як запевняють в Brookes CIL International School, головним чудом цієї, як і будь-якої школи, є насамперед дитина.

*Тільки школи, авторизовані організацією Міжнародний бакалаврат, можуть пропонувати наступні освітні програми: програма для учнів початкової школи (PYP), програма для учнів середньої школи (MYP), дипломна програма для учнів старшої школи (DP) або професійно-орієнтовану програму (CP). Статус школи кандидата не гарантує подальшої авторизації. Щоб отримати повну інформацію про організацію IB і її програмах, відвідайте сайт www.ibo.org.