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Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

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Київ, Четвер 25 листопада 2021 15:15 promo
Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School Фото: у вересні 2022 року в Києві відкриється школа Brookes CIL International School (cil.brookes.org)
Автор: Артем Горовенко

У вересні 2022 року в Києві відкриється найбільша і найсучасніша школа України - Brookes CIL International School, в якій зможуть навчатися українські та міжнародні студенти.

Перераховуючи всі переваги цієї школи-кандидата до Міжнародного бакалаврату (IB)*, тут визначили найважливіші для студентів місця у школі - "7 чудес CIL".

1. Серце Школи (The Heart of the School)

Трирівневий атріум спроектований як чудове Серце Школи - її головний вхід. Він вітає та проводжає шкільне співтовариство, тут знаходяться локери для перевдягання, ресторан, зони рекреації. Тут студенти можуть взяти участь у групових і самостійних заняттях, в той час, як вчителі можуть обговорити навчальні плани й обмінятися досвідом в спеціально розроблених конференц-кімнатах в стилі "купе".

Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

2. Творчий та Медіа Холл (Creative & Media Hub)

Поєднує в собі AV-технології, театральну систему, професійне освітлення та акустику. Холл включає зал для виступів, лекцій та екзаменів на 500 місць з додатковими приміщеннями, вестибюль для виставок та експозицій, числені гримерні з туалетами та душовими, театр сучасного мистецтва black box, студію телебачення, медіа-запису та підкастів, репетиційні кімнати.

Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

3. Спортивний Центр CIL (CIL Sports Center)

Спортивний Центр CIL є однією з надсучасних професійних спортивних споруд в Києві та Україні. Тут є спортивна арена розміру Національної баскетбольної асоціації (NBA), три багатофункціональні зали для кожної вікової групи з можливістю їхнього об’єднання. А також - багатофункціональний зал для дітей 3-5 років, фітнес зал, танцювальна/балетна студія та комфортні роздягальні для 180 студентів.

Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

4. Освітній Хаб для середньої та старшої школи (MYP/DP Learning Hub)

CIL MYP/DP Learning Hub був спроектований, щоб створити простір для стимулювання чотирьох ключових напрямків навчання: співпраця (наявність місця, де можна зібратися); індивідуальне навчання (безліч просторів з різною атмосферою і функціями); спеціальна підтримка (можливості для оволодіння різноманітними креативними та медіа навичками); центр технологій.

Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

5. Науково-технічна Лабораторія (Makerspace)

Сьогоднішні новації в освітній парадигмі зосереджені на проектному навчанні для просування міждисциплінарного навчання. Makerspace прагне розвивати цю практичну культуру. Робочій простір організований на 400 кв. м і включає студентський форум, майстерні для роботи з деревом і металом, лазерну різку, 3D-друк, чисті лабораторії, зал робототехніки та великі приміщення для коворкінгу.

Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

6. Освітній Дах (The Roof)

Верхній поверх шкільної будівлі являє собою студентську зону у 4 000 кв. м. Тут є відкритий простір-амфітеатр для занять і спілкування на свіжому повітрі. Також на даху знаходяться футбольне та сквош поле, сцена, кілька ігрових майданчиків, навчальні та спортивні класи та кінотеатр просто неба, а також ботанічний сад і навчальний город.

Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

7. Студентський Ресторан (Student Dining Hall)

Щоб запропонувати учням і вчителям оптимальний гастрономічний досвід, у Brookes CIL International School врахували наступні чинники: освітлення, акустика і вентиляція (простір з великою кількістю природного світла); здорове і різноманітне харчування (різнопланове меню ретельно підібране шкільним нутрициологом); дизайн і меблі (різні конфігурації столів і стільців, дерева, альтанки й фонтани).

Сім чудес нової міжнародної школи Brookes CIL International School

Ці "7 чудес CIL" дійсно пропонують студентам нескінченні можливості розвитку й пізнання світу. Однак, як запевняють в Brookes CIL International School, головним чудом цієї, як і будь-якої школи, є насамперед дитина.

*Тільки школи, авторизовані організацією Міжнародний бакалаврат, можуть пропонувати наступні освітні програми: програма для учнів початкової школи (PYP), програма для учнів середньої школи (MYP), дипломна програма для учнів старшої школи (DP) або професійно-орієнтовану програму (CP). Статус школи кандидата не гарантує подальшої авторизації. Щоб отримати повну інформацію про організацію IB і її програмах, відвідайте сайт www.ibo.org.

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