Село стерто с карты: в Швейцарии ледник на 90% разрушил Блаттен, один человек пропал

В Швейцарских Альпах часть ледника обвалилась, вызвав мощный оползень льда, грязи и камней, который почти полностью похоронил село Блаттен.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По данным местных властей, разрушено или накрыто около 90% населенного пункта. По меньшей мере один человек пропал без вести.
Село было эвакуировано еще 19 мая из-за угрозы оползня. Однако 25 мая опасения оправдались: обвал части ледника Бирх вызвал масштабную катастрофу. На опубликованных с дрона кадрах видно, как толстый слой грязи полностью покрыл часть Блаттена, реку Лонца и окружающую долину.
"Это большая катастрофа. Мы потеряли нашу деревню. Но мы отстроим его", - заявил мэр Блаттена Маттиас Белльвальд.
Последствия оползня ледника на деревню Блаттен (фото: Getty Images)
Представитель местных властей Маттиас Эбенер сообщил, что лавина принесла "невероятное количество материала", разрушив дома и инфраструктуру. Все 300 жителей успели эвакуировать, но сейчас один человек считается пропавшим без вести.
Власти предупреждают, что ситуация может ухудшиться: оползень похоронил также русло реки, что грозит образованием водных заторов. Район закрыт для посещения - главная дорога в долину перекрыта.
Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер выразила солидарность с пострадавшими.
"Ужасно - потерять дом", - написала она в соцсети X.
В соцсетях распространяется видео момента катастрофы - видно, как ледник частично обваливается, образуя огромное облако пыли и обломков, которое накрывает окрестности села.
Ранее РБК-Украина писало, что таяние ледников резко ускоряется и несет угрозу внезапных наводнений для миллионов людей. Особенно уязвимыми являются высокогорные районы Азии, в частности Пакистан и Китай, а также Перу в Южной Америке. Из-за роста ледниковых озер прогнозируется возможность масштабных разрушений на сотни километров.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.