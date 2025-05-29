RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Село стерто с карты: в Швейцарии ледник на 90% разрушил Блаттен, один человек пропал

Фото: Оползень ледника на деревню Блаттен (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Швейцарских Альпах часть ледника обвалилась, вызвав мощный оползень льда, грязи и камней, который почти полностью похоронил село Блаттен.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По данным местных властей, разрушено или накрыто около 90% населенного пункта. По меньшей мере один человек пропал без вести.

Что случилось с селом

Село было эвакуировано еще 19 мая из-за угрозы оползня. Однако 25 мая опасения оправдались: обвал части ледника Бирх вызвал масштабную катастрофу. На опубликованных с дрона кадрах видно, как толстый слой грязи полностью покрыл часть Блаттена, реку Лонца и окружающую долину.

"Это большая катастрофа. Мы потеряли нашу деревню. Но мы отстроим его", - заявил мэр Блаттена Маттиас Белльвальд.


Последствия оползня ледника на деревню Блаттен (фото: Getty Images)

Представитель местных властей Маттиас Эбенер сообщил, что лавина принесла "невероятное количество материала", разрушив дома и инфраструктуру. Все 300 жителей успели эвакуировать, но сейчас один человек считается пропавшим без вести.

Последствия оползня ледника

Власти предупреждают, что ситуация может ухудшиться: оползень похоронил также русло реки, что грозит образованием водных заторов. Район закрыт для посещения - главная дорога в долину перекрыта.

Президент Швейцарии Карин Келлер-Зуттер выразила солидарность с пострадавшими.

"Ужасно - потерять дом", - написала она в соцсети X.

В соцсетях распространяется видео момента катастрофы - видно, как ледник частично обваливается, образуя огромное облако пыли и обломков, которое накрывает окрестности села.

Ранее РБК-Украина писало, что таяние ледников резко ускоряется и несет угрозу внезапных наводнений для миллионов людей. Особенно уязвимыми являются высокогорные районы Азии, в частности Пакистан и Китай, а также Перу в Южной Америке. Из-за роста ледниковых озер прогнозируется возможность масштабных разрушений на сотни километров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ШвейцарияАльпы